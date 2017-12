El preu de la T-10 puja 25 cèntims i valdrà 10,20 euros el 2018

La T-10, el títol de transport més utilitzat a l'àrea de Barcelona, s'encarirà 25 cèntims el 2018 i el seu preu serà de 10,20 euros, de manera que torna a superar la barrera psicològica dels 10 euros, tal com ha aprovat aquest dijous l'Autoritat del Transport Metropolità. Es tracta del primer increment del cost d'aquest bitllet en els darrers 4 anys. El seu preu no pujava des del 2014, quan es va situar en els 10,30 euros. El 2015 va baixar fins als 9,95 euros que costa ara, i tant el 2016 com el 2017 la tarifa es va mantenir congelada. De mitjana, els títols de transport de l'ATM de Barcelona augmenten un 2% de cara a l'any vinent.