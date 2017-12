L'Ajuntament de Manresa obre el termini per als nous microcrèdits per a empreses

L'Ajuntament de Manresa va obrir ahir la 5a edició de la concessió de microcrèdits per afavorir la creació d'empreses. El termini de presentació acaba el dia 28 de febrer del 2018. La convocatòria inclou tres categories: els microcrèdits destinats a la creació d'empreses dins el Centre Històric de Manresa; els destinats a la creació de noves empreses o a traspassos d'un negoci; i els destinats a l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

Els beneficiaris potencials dels microcrèdits destinats a la creació d'empreses dins el Centre Històric de Manresa són emprenedors que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d'un negoci al Centre Històric de Manresa o hagin iniciat l'activitat a partir de l'1 de gener del 2017, i empreses ja constituïdes que obrin un nou establiment al mateix entorn, sempre que l'obertura o el traspàs s'hagi realitzat a partir de l'1 de gener del 2017 i el seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros. En el cas d'emprenedors, els ajuts reintegrables poden arribar al 75% del pressupost de la inversió necessària amb un límit màxim de 5.000 euros. En el cas d'empreses ja constituïdes els ajuts poden arribar al 50% del pressupost de la inversió amb un límit màxim de 5.000 euros.

Els microcrèdits destinats a la creació d'empreses a Manresa van destinats als que vulguin iniciar un nou projecte o agafin el traspàs d'un negoci o hagin iniciat l'activitat a partir de l'1 de gener del 2017, i a empreses ja constituïdes que obrin un nou establiment comercial, sempre que l'obertura o el traspàs s'hagi realitzat a partir de l'1 de gener del 2017 i el seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros. La quantia dels ajuts en ambdós casos és la mateixa que en l'apartat anterior.

Finalment, els microcrèdits destinats a l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda s'adrecen als empresaris i empreses ja constituïdes o empreses de nova creació que exerceixin una activitat destinada al comerç, serveis o restauració i que disposin d'un establiment a Manresa i el seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros. L'import dels ajuts pot arribar en aquest supòsit al 50% del pressupost de la inversió inicial necessària i amb un límit màxim de 2.000 euros per a cadascun dels projectes

La documentació per accedir als microcrèdits s'ha de presentar a www.manresa.cat/seu/menu/ fitxa/902, o bé, presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), a la plaça Major.