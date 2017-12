L'IPC redueix la seva taxa interanual cinc dècimes al desembre fins a l'1,2%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) ha augmentat un 0,1% al desembre en relació al mes anterior, però ha reduït la seva taxa interanual cinc dècimes, fins a l'1,2%, el seu nivell més baix de l'any, segons l'indicador avançat publicat aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

D'aquesta manera, de confirmar-se aquesta dada, els preus acaben el 2017 per sota de l'increment salarial pactat en conveni (1,43% fins al novembre), encara que per sobre del que van pujar els sous dels treballadors públics aquest any (1%) i de l'augment que van experimentar les pensions (0,25%), amb les consegüents pèrdues de poder adquisitiu.

Estadística assenyala que en l'evolució interanual de l'IPC del desembre hi ha influït l'augment dels preus dels carburants (gasoil i gasolina), inferior a la registrada el 2016.

La taxa interanual de desembre és la setzena taxa positiva que encadena l'IPC interanual, i implica que els preus són a dia d'avui un 1,2% superiors als de fa un any.

L'IPC interanual va arrencar el 2017 en el 3%, la seva taxa més alta des de l''octubre del 2012. El febrer es va repetir el mateix percentatge, però al març, per primera vegada en set mesos, la inflació va retallar la seva taxa interanual fins al 2,3%.

Després de diverses pujades i baixades posteriors, l'IPC interanual es va situar l'agost en l'1,6%, una dècima més que el juliol; va escalar fins a l'1,8% el setembre, per posteriorment baixar a l'1,6% l'octubre i pujar a l'1,7% el novembre.

En l'últim mes de l'any, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) ha situat la seva taxa interanual en l'1,3%. Si aquesta dada es confirma, la taxa anual de l'IPCA disminuiria cinc dècimes respecte al mes anterior.

En termes mensuals, l'IPC ha augmentat un 0,1% al desembre, el mateix increment que es va registrar en el mes de desembre de 0,1% i per sota del 0,6% registrat el desembre del 2016.

L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC de desembre el proper 12 de gener.