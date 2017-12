Les iniciatives socials de La Caixa han beneficiat 11 milions de persones el 2017

La Fundació Bancària La Caixa tanca el 2017 havent impulsat prop de 50.000 iniciatives socials, que han arribat a més d'11 milions de beneficiaris, segons dades facilitades per l'entitat. El 2018, la fundació augmentarà el pressupost fins a 520 milions d'euros, el 60 % dels quals es destinarà a programes adreçats a lluitar contra la pobresa infantil, fomentar l'ocupació entre col·lectius en risc d'exclusió o atendre persones al final de la vida, entre altres línies d'actuació. El president de l'entitat, el manresà Isidre Fainé, destaca que «el fundador de La Caixa, Francesc Moragas, ens va mostrar que hem de ser allà on hi hagi algú que ens necessiti. Aquest compromís ens ha impulsat a estendre els nostres programes socials per tot el territori i a ser la primera fundació d'Espanya i una de les més importants del món. Cada comunitat, cada barri, cada municipi, cada ciutat i cada entorn rural mereixen la nostra atenció».