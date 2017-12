Les pensions pugen el 0,25% per cinquè any consecutiu

Les pensions tornaran a pujar el 2018 el 0,25% per cinquè any consecutiu, una mesura que en els seus dos primers anys d'aplicació va suposar guanys de poder adquisitiu per als pensionistes per la baixa inflació, però que tant al 2016 com al 2017 els ha restat capacitat de compra.

La pujada del 0,25%, aprovada ahir mitjançant un reial decret en Consell de Ministres en absència de pressupostos generals de l'Estat per al 2018, tindrà un cost de 332.370.000 d'euros. L'increment afectarà 9.584.189 pensions contributives (amb un cost de 288,72 milions), 454.960 pensions no contributives (6,06 milions) i 194.874 prestacions familiars (2,54 milions), a més de 633,415 pensions de classes passives (35,05 milions).

Dels 9.580.000 de pensions contributives que es revaloritzaran l'1 de gener, 6 de cada 10 són de jubilació. Amb el reial decret el límit de quantia per a les pensions públiques es fixa en 2.580,13 euros per mes per al 2018, amb el qual per sobre d'aquesta xifra no hi haurà pujada.

La pujada del 0,25% és el mínim que el Govern del PP va establir per llei en la seva reforma de les pensions del 2013, en què va deslligar la pujada de les pensions de l'evolució de l'IPC i va establir una fórmula de revaloració vinculada a la situació financera del propi sistema. D'aquesta manera, mentre la Seguretat Social estigui en dèficit cal esperar que les pensions només pugin anualment aquest mínim del 0,25% garantit a la llei, tot i que el Govern té la capacitat de plantejar pujades més grans si ho considera oportú.

Això implica que el 2017, en què la inflació ha tancat en l'1,2%, segons la dada avançada ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les pensions han perdut el 0,95% de poder adquisitiu, al qual suma el 1,35% del 2016 després de registrar-una inflació del l'1,6%.

No obstant això, en els dos anys previs els pensionistes es van beneficiar de sengles guanys de capacitat de compra en no variar els preus de consum el 2015 (0%) i en caure el 2014 (-1%).

També el 2013 els pensionistes van millorar la seva capacitat de compra, perquè van augmentar l'1% aquelles de més de 1.000 euros i el 2% les inferiors, mentre que l'IPC es va situar en el 0,3%.

Des del 2011, any en què el Govern del PSOE va congelar totes les pensions –llevat de les mínimes i no contributives–, els pensionistes no han tornat a percebre la paga compensatòria que es calculava amb la inflació de novembre. Amb aquesta paga se'ls rescabalava a final d'any del desviament a l'alça de la inflació respecte a la pujada fixada a principi d'any.