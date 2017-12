Tecniacero adquireix un solar a Sallent per concentrar-hi les instal·lacions

ARaymond Tecniacero, la filial bagenca del grup multinacional francès ARaymond, concentrarà totes les seves instal·lacions, ampliades, en una nova nau al polígon dels Plans de la Sala de Sallent, segons ha pogut saber aquest diari. El projecte, que es preveu que entri en fase d'obres el 2019, suposarà la inversió més important de l'empresa en els seus 45 anys d'història. El cost de l'operació no ha estat detallat per l'empresa, però superarà de llarg els 10 milions d'euros.

L'empresa, que està obtenint uns grans resultats superada la crisi econòmica global, necessita créixer en espai per afrontar nous projectes en el si del grup. Els 10.000 metres quadrats que té actualment l'empresa, repartits entre Sant Fruitós de Bages (7.000 metres quadrats, destinats a producció, oficines i magatzem) i Sallent (3.000 metres de magatzem) queden curts per als ambiciosos plans de futur del grup i es requeria més superfície. Per això l'empresa ha adquirit un solar de 48.000 metres quadrats als Plans de la Sala que permetran créixer segons les necessitats futures. Amb tot, el projecte encara no està del tot definit, explica el director general de l'empresa, Carel Lammers, i no s'ha concretat encara la superfície que serà construïda.

ARaymond Tecniacero tancarà el 2017 amb 48 milions d'euros de facturació (entre les dues divisions del grup al Bages), més del triple dels 15 amb què l'empresa va cloure el millor any d'abans de la crisi, el 2007, explica Carel Lammers. Quant a peces produïdes, Tecniacero també ha triplicat les unitats respecte del 2007, fins als 1,5 milions anuals actuals.

L'empresa, especialitzada en la fabricació de clips metàl·lics i plàstics de fixació adreçats tant a la indústria de l'automòbil com al sector agrícola, definirà el projecte constructiu durant el 2018 i iniciarà obres l'any següent, segons les previsions.

Tecniacero disposa actualment d'una plantilla de 140 treballadors, una xifra que podria augmentar en el futur «si es manté el creixement actual del mercat i assumim noves funcions en el conjunt del grup», diu Lammers.

Segons el director general, aquesta és «una aposta molt important per a nosaltres i suposa una notícia il·lusionant per a tota la plantilla. A més, aquest és el millor senyal que el grup creu de debò en l'equip que té al Bages».

Lammers afegeix que «seguirem treballant amb els centres tecnològics i de formació locals per tenir una empresa d'innovació i desenvolupament de producte i processos, producció i comercialització al més alt nivell. Consolidem amb això la nostra posició en els mercats d'Automoció, Industrial i Agricultura».

L'alcalde de Sallent, David Saldoni, es felicitava ahir per la decisió del grup francès i assegurava que suposa «una gran oportunitat per a Sallent i per a tota la comarca, ja que ens costa que el grup que estava buscant terrenys arreu». Saldoni considera que Tecniacero és «una empresa estratègica, perquè té un gran component d'innovació. Té un gran interès social i territorial».

Tecniacero va ser constituïda el 1972 a Manresa amb el nom de Metaltecnia. Posteriorment, l'empresa va ser adquirida pel grup francès ARaymond, que posseeix el 100% del capital.

L'any 2008, l'empresa va anunciar el seu interès (posteriorment desestimat) per traslladar-se al Parc Central de Manresa, llavors un projecte de gran ambició, que va ser disminuïda per l'impacte de la crisi.