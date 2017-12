Els fabricants de joguines preveuen creixements d'un 7% en vendes aquesta campanya de Nadal i Reis

L'optimisme acompanya les previsions dels fabricants de joguines per aquesta campanya. En el moment de l'any en què el sector concentra fins a un 70% de les vendes, els fabricants confien en consolidar la tendència positiva al llarg d'aquest 2017 i preveuen creixements a l'entorn del 7%. En una entrevista amb l'ACN, el president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ), José Antonio Pastor, ha explicat que el mercat estatal ha crescut enguany mes a mes, deixant enrere l'estancament que es va produir entre el 2010 i el 2015 i afermant una dinàmica positiva que va fer créixer el sector un 6,1% l'any passat. Pastor ha afegit que durant el mes d'octubre s'ha produït un "alentiment" en les vendes al sector i ho atribueix, entre altres qüestions, a "l'efecte Catalunya", que ha afectat "tots els sectors del comerç". Amb tot, descarta que la davallada del consum acabi afectant un sector amb forta estacionalitat.

El president dels fabricants ha assenyalat que "determinades inestabilitat i temors acaben afectant el consum i el mercat" però que "quan arriben les dates clau per a sectors estacionals l'efecte es dilueix més que en altres sectors amb consums més estables".

Pastor assenyala que aquest fre en el consum a l'octubre també ha estat causat per les altes temperatures, que endarrereixen el consum de productes nadalencs així com l'efectivitat de les promocions i el llançament dels catàleg de les distribucions.

Així mateix, el responsable de l'AEFJ ha indicat que cap empresa catalana li ha manifestat inquietud per la situació econòmica ni té coneixement que cap empresa del sector hagi traslladat la seu social fora de Catalunya.



Optimisme al sector

Segons les previsions de l'AEFJ, els fabricants de joguines poden superar aquesta campanya els 1.200 milions d'euros en vendes a l'estat espanyol i una facturació total superior als 1.600 milions d'euros. Així mateix, les exportacions acumulen puntes d'increment del 17,2% en relació amb l'any anterior i els fabricants preveuen tancar l'any amb un 10% d'augment global.

En relació amb les tendències, el president dels fabricants ha indicat que no enguany no hi ha cap categoria en concret que estigui presentant més vendes que altres però assenyala que productes relacionat amb llicències de pel?lícules i productes tecnològics poden acabar destacant sobre la joguina tradicional. Amb tot, preveu que en aquesta campanya el consum estigui més repartit entre categories que en altres. Segons dades del sector, l'any passat les nines, els jocs de primera infància i els d'esports varen liderar les vendes.



Catalunya lidera les exportacions

Els fabricants catalans de joguines, amb 60 empreses associades (el 27% del sector), lideren l'increment d'exportacions. Segons les dades de l'AEFJ, Catalunya ha incrementat en un 43% les exportacions de joguines en relació amb el 2016, seguida del País Valencià amb un 5%.

El sector exporta principalment a la Unió Europea, sent els mercats pròxims com els de Portugal i França on més exportacions es produeixen. L'AEFJ també remarca que enguany s'ha produït un descens de fins al 34% en les exportacions als Estats Units, consolidant una davallada iniciada l'any 2016.

Una de les característiques del sector de les joguines és la seva gran concentració. El sector concentra la seva producció principalment al País Valencià, a la coneguda com ´Vall de la Joguina´, a la subcomarca de la Foia de Castalla (a l´Alcoià) en poblacions com Ibi, Onil i Castalla. Tan sols aquí es concentra el 40% de les empreses de l´Estat, un 39,39% dels treballadors i un 38% de la facturació. Catalunya és el segon mercat de la joguina a l´estat espanyol, amb un 28% d'empreses, un 27% dels treballadors i un 36,9% de la facturació.

L'AEFJ agrupa un total de 221 empreses, entre les quals es troben Famosa, Moltó, Falomir, Bizak, Lego, Borràs o les filials de Mattel, Hasbro o Playmobil, entre d'altres. Segons dades de l'AEFj, 4.554 persones treballen de manera directa i unes 20.00 de manera indirecta.