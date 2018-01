El nombre de contractacions al comerç per rebaixes creixerà el 9,4%

La campanya de rebaixes generarà aquest any al conjunt de l'estat 153.460 contractes en els sectors de comerç, transport i logística, la qual cosa suposa un augment del 13,9% respecte al mateix període de l'any anterior i la millor xifra de la història, segons un estudi de Randstad sobre la previsió de contractació per a aquest període, que inclou els contractes extres que es faran per a aquesta campanya durant els mesos de gener i febrer. En el cas de Catalunya, l'increment de contractacions serà del 9,4%, per sota de la mitjana estatal, però en termes absoluts el nombre de contractes d'increment respecte de l'any passat serà de 20.000, una de les xifres més altes de l'Estat.

En els últims anys, la contractació durant aquest període s'ha vist afectada per l'auge del comerç electrònic, un dels principals impulsors de l'augment previst per al 2018.

Segons Randstad, el 2018 se situa com el cinquè any consecutiu amb un creixement estatal de dos dígits, si bé es preveu una lleu desacceleració en la generació de contractes respecte a anys anteriors, quan l'increment se situava per sobre del 18%.

Analitzant la sèrie històrica, Randstad ha constatat que l'esclat de la crisi econòmica es va traduir en un descens de les contractacions realitzades el 2009, un 51,4% menys que la xifra registrada el 2008, quan per primera vegada es van superar els 100.000 contractes. Després de registrar la xifra més baixa el 2009 (49.383), els contractes motivats per la campanya de rebaixes van encadenar tres anys d'augment consecutiu, entre el 2010 i el 2012. El 2013 van patir una lleu contracció (-2,2%) i, des d'aquest moment han tornat a créixer fins al 2018 durant cinc anys consecutius.

Les previsions elaborades per Randstad per a aquest període de l'any confirmen les seves estimacions per a la campanya de Nadal, ja que les xifres aconseguides en aquest exercici són les millors de la història. Per a Nadal, el creixement estimat era d'11,1%, gairebé tres punts percentuals menys que en la campanya de rebaixes.

A causa dels nous hàbits de consum motivats per la irrupció del comerç electrònic, es detecta un augment de la contractació en el sector de transport i logística, com empaquetadors, carretoners, mossos de magatzem o transportistes, entre d'altres. Així mateix, també s'incrementen les necessitats de professionals d'atenció al client i contact center.

Segons les previsions elaborades per Randstad, totes les comunitats autònomes incrementen el nombre de contractacions respecte al 2017, i seran Extremadura (+25,8%), Astúries (+20,7%) i Galícia (+19,3%) les que més creixeran.

En termes absoluts, Andalusia és la regió on més contractes es crearan en aquesta campanya, amb 28.160 contractes. Catalu-nya, Madrid i Comunitat Valenciana, per la seva banda, superen totes elles els 20.000 contractes. En total, aquests quatre territoris acumulen més del 60% del total d'incorporacions previstes durant la campanya de rebaixes del 2018 al conjunt de l'Estat.