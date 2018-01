CaixaBank col·loca 1.000 milions en cèdules hipotecàries a 10 anys

CaixaBank ha col·locat cèdules hipotecàries a 10 anys per import de 1.000 milions d'euros i ha ampliat en 375 milions d'euros una cèdula a 15 anys que va fer el juliol del 2017. Ambdues emissions, que sumen 1.375 milions, han tingut una demanda superior a 1.750 milions i han rebut més de 90 ordres procedents d'inversors internacionals.

En un comunicat, l'entitat informava ahir que el cupó de la nova emissió de 1.000 milions s'ha fixat a l'1% i el preu s'ha fixat en 22 punts bàsics sobre el mid-swap –l'índex de referència per a aquest tipus de productes–, clarament per sota del nivell de 60 punts bàsics a què va emetre la seva última cèdula a 10 anys –per import de 1.500 milions– el gener de l'any passat. Pel que fa a l'ampliació en 375 milions de la cèdula a 15 anys, que així s'amplia fins als 750 milions, s'ha establert un punt per sota del preu ofert llavors i queda fixat en 32 punts bàsics sobre el mid-swap.