La despesa de turistes estrangers cau el 4,2% a Catalunya el novembre i es redueix el 10% l'estada

Els turistes estrangers que van visitar Catalunya el novembre van gastar 936,5 milions d'euros, el 4,2% menys respecte al mateix mes de l'any anterior, segons l'enquesta Egatur difosa per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Aquesta dada contrasta amb el volum de despesa turística dels visitants estrangers a tot l'Estat el novembre, que va arribar als 4.638 milions d'euros, un increment del 10,3% pel que fa al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per turista es va situar en 1.054 euros el novembre, el 2,7% més, mentre que la despesa mitjana diària va augmentar el0,4%, fins als 139 euros pel que fa al mateix mes del 2016.

La despesa mitjana per persona a Catalunya durant l'onzè mes de l'any es va situar en els 949 euros, l'1,96% inferior, mentre que la despesa mitjana diària per persona va créixer el 8,9%, fins als 186 euros, la segona despesa més elevada, només per darrere de la Comunitat de Madrid (218 euros).

En el període acumulat, l'estada mitjana dels viatges a Catalunya va augmentar el 0,5%, en situar-se en els 5,92 dies, mentre que en l'onzè mes de l'any va ser de 5,1 dies, el 10% menys que el novembre del 2016.

Els viatges realitzats per etapes van créixer el 2,2% respecte al mateix mes del passat any, en registrar 1,15 milions d'etapes (parades amb pernoctación d'un viatge) representatives del 22% del total a escala estatal, però el nombre de pernoctacions es va reduir el 12,8%, fins als 4,9 milions.

Per mercats, els principals països emissors quant a nivell de despesa el novembre a Espanya van ser el Regne Unit (amb el 17,9% del total), Alemanya (13,3%) i el conjunt de països nòrdics –Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia–, amb el 12% del total. La despesa dels turistes residents al Regne Unit va créixer el 6,6% en taxa anual, mentre la dels d'Alemanya va pujar el 16,6% i la dels països nòrdics va augmentar el 15,1%.

De gener a novembre, els turistes estrangers que van visitar Catalunya van gastar 18.275 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 10,3% respecte al mateix període de l'any passat. Catalunya va captar el 22,2% del total de la despesa turística feta a Espanya, on els turistes internacionals van gastar 82.293 milions.