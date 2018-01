La manresana Tous fa canvis al consell d'administració

El consell d'administració de l'empresa manresana Tous ha incorporat l'independent Ignacio de Pinedo, fundador i conseller delegat de l'Institut Superior per al Desenvolupament d'Internet (ISDI) i de l'acceleradora de start- ups Impact, i antic directiu de Procter & Gamble i Canal +. Segons avança el digital modaes.es i han confirmat a aquest diari fonts coneixedores de la renovació, Tous també ha modificat el consell la representanció de Partners Group, el fons d'inversió que fa dos anys va adquirir el 25% de l'empresa.

Segons haurien explicat fonts de Tous a modaes.es, la incorporació de de Pinedo respon a la voluntat de l'empresa d'accelerar la seva transformació digital.

A més d'Ignacio de Pinedo, Tous també ha decidit afegir al seu consell d'administració a Alain Hertach, que pertany a Partners Group i és especialista en els segments de consum i digital. Hertach, que ha treballat en companyies com EY i PwC, relleva en l'òrgan d'administració Tim Phil Johannessen. Aquest últim s'havia sumat al consell el 2016 pel seu coneixement sobre l'Àsia, on Tous estava desenvolupant un pla d'expansió, recorda el digital.

Després d'aquestes dues incorporacions, el consell d'administració de Tous queda compost per dotze membres i una secretària no consellera. D'ells, quatre pertanyen a la família fundadora: Alba Tous, presidenta; Rosa Tous, vocal; Laura Tous, vocal, i Tous & Tous Complements (representada per Alba Tous). L'equip directiu aliè a la família està representat per José María Folache, conseller delegat del grup, i el manresà Josep Maria Bosch, director general de l'empresa. A aquests se sumen els representants del Partners Group: Alain Hertach i Andrew David Deakin.

A més d'Ignacio de Pinedo, Tous compta en el seu consell d'administració amb dos consellers independents: Beatriz González-Cristóbal (que prové de companyies com Hermès) i Luis Bach Terricabras, president de l'empresa de begudes Samson & Surrey, que es van incorporar al consell ara fa quatre anys.

Tous manté el seu pla d'internacionalització, fomentat, el 2015, per l'entrada del capital suís de Partners Group. L'empresa va posar en marxa l'any passat la seva filial a la Xina per gestionar el seu desenvolupament a l'Àsia, fet que li va permetre tancar l'any amb 535 botigues en un centenar de països d'arreu del món.