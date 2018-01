Catalunya regularitza el 74% de l'oferta d'apartaments d'ús turístic

El 74% de l'oferta potencial d'apartaments i habitatges d'ús turístic a Catalunya ja s'ha regularitzat. Es tracta de 370.600 places d'aquest tipus d'allotjament d'ús turístic repartides en més des de 65.000 establiments, segons un comunicat del departament d'Empresa i Coneixement. La Direcció General de Turisme va iniciar el procés de regularització el 2012 amb l'estimació que hi havia 500.000 places d'apartaments i habitatges d'ús turístic per regularitzar de les quals 370.600 ja s'adapten a la normativa per poder exercir com a allotjament turístic. Durant aquest període s'han obert 1.079 expedients sancionadors a propietaris i gestors de 3.415 habitatges d'ús turístic no regularitzats, amb 18.785 places d'allotjament il·legal. Dels expedients oberts, se n'han resolt 850 amb imposició de multes que en global superen els 4 milions d'euros. La immensa majoria dels 65.000 establiments són habitatges d'ús turístic (64.769).