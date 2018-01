L'Englantina de Manresa reobrirà el dia 15 reconvertida en una cafeteria gurmet

L'Englantina, l'històric establiment del número 1 del carrer del Born de Manresa, tornarà a obrir portes el dia 15 d'aquest mes després de gairebé dos anys tancat, reconvertit ara en una cafeteria gurmet, un local que oferirà, de moment, esmorzars, dinars i berenars, i que intentarà recuperar l'esperit de la pastisseria original, inaugurada el 1916. L'establiment està pendent ara dels permisos per reubicar a l'entorn de l'emblemàtic arbre de la Plana de l'Om la terrassa que el negoci ja tenia concedida en aquesta plaça.

Damià Giménez (Manresa, 1976), propietari actual del restaurant Vermell de la capital del Bages, és el responsable de la reobertura, seduït pel barri antic i pels espais amb encant de l'entorn, segons explica a aquest diari. Giménez invertirà més de 60.000 euros en reequipar un establiment que va tancar com a pastisseria l'agost del 2014 i que va reobrir breument el novembre de l'any següent com a xocolateria.

Giménez avisa: «No serà un bar de nit». El seu horari serà, inicialment, de 7 del matí a 9 del vespre, però el seu propietari preveu que al llarg dels propers mesos pugui obrir fins la mitjanit per oferir-hi també sopars, a base d'assortiments de formatges i embotits.

L'oferta de la nova Englantina serà l'habitual d'una cafeteria, a la qual s'afegiran menús de migdia (especialment, cuina freda i amb servei per a vegetarians), xocolates calentes, xurros i sucs de fruites i vegetals, fets al mateix local, una carta de salats i, especialment, pastissos elaborats artesanalment in situ. Els pastissos es podran adquirir per encàrrec o degustar al mateix establiment a talls. «Volem recuperar l'essència del negoci original», diu Giménez. «De mica en mica anirem incorporant elements i mobiliari que recordin l'establiment inicial», diu Giménez, que avança que la primera intervenció consistirà en recuperar una de les vitrines que hi havia en la pastisseria centenària.

Giménez explica que el nou negoci, que crearà mitja dotzena de llocs de treball, complementarà l'oferta del Vermell. «De l'Englantina, el restaurant aprofitarà el treball de la nova pastissera, i l'Englantina es nodrirà de la cuina del Vermell». Una col·laboració interna que farà més assumible la inversió. «Avui és més complex tenir un sol local que gestionar-ne dos o tres. Així es poden rendibilitzar despeses, perquè la norma perjudica avui el petit autònom i sembla potenciar el sistema de franquícies», reflexiona Giménez.

Segons el nou propietari de l'Englantina, amb una llarga experiència al sector de la restauració i de l'oci nocturn, la seva aposta comercial ho és també «pel bar-ri antic de Manresa, al qual cal donar-li més vida. És una llàstima que un munt d'edificis emblemàtics no estiguin aprofitats; ni tan sols els seus baixos com a establiments comercials, com es fa per exemple a Barcelona».

L'emblemàtic establiment del carrer del Born va obrir el 1916 per iniciativa de Josep Marsinyach, i el negoci de pastisseria es va mantenir en mans de la mateixa família durant tres generacions, fins al seu tancament, que es va produir el 2014.