La UGT augura un 2018 de mobilització per recuperar drets i augmentar salaris

El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, augura un 2018 de «negociació i mobilització» sindical per recuperar drets i augmentar salaris. En una trobada ahir al matí amb els mitjans de comunicació per valorar les perspectives sindicals i sociolaborals per al 2018, Ros va lamentar que «portem massa anys sense recuperar drets». Per revertir-ho, el líder d'UGT preveu de cara als propers mesos pactar millores salarials generalitzades als convenis col·lectius.

Segons Ros, és moment d'aprofitar l'acord entre el Govern espanyol, sindicats i patronals per apujar el salari mínim interprofessional amb l'objectiu que, per conveni, no hi hagi sous per sota dels 1.000 euros. A banda, també està sobre la taula la renovació de l'Acord Interprofessional de Catalunya. Ros va descriure el 2017 com «un any perdut a escala sindical» i va demanar una «sortida al problema polític de Catalunya» perquè «la mobilització del sindicalisme pugui començar a recuperar drets socials».

«Si no hi ha acord també serà un any de conflicte», va afegir Ros. El líder d'UGT espera que de cara a aquest gener i febrer es puguin començar a desenvolupar acords en l'àmbit estatal per augmentar els nivells salaris als convenis col·lectius. Segons Ros, «hauria de poder haver-hi acords salarials» si les patronals «mantenen la coherència» després de signar l'acord per augmentar l'SMI. En cas contrari, «es calentarà el nivell de mobilitzacions».



Polítiques més socials

D'altra banda, Ros va explicar que en l'àmbit català també és moment de renovar l'Acord Interprofessional de Catalunya, que, tot i deixar fora el tema dels salaris, ha d'abordar temes com el fre a les empreses multiservei, acabar amb «l'explotació laboral» i millorar «l'estabilitat laboral». A més, segons el secretari general d'UGT, caldrà abordar assumptes com les pensions i els pressupostos, per fer-los «més socials».

«Hem quedat una mica noquejats a la part final de l'any 2017, però els conflictes segueixen», va dir Ros. Per això, Ros va emfasitzar que cal solucionar el conflicte polític i la «impotència sindical» viscuda els anys de crisi econòmica i el darrer any amb la «tensió política». «Hem de donar positivisme a la gent i tornar en positiu la capacitat de mobilització» dels darrers mesos per recuperar drets socials i laborals», va concloure.