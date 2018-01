Els consumidors es gastaran una mitjana de 97 euros en moda per les rebaixes

Els consumiors destinaran una mitjana de 97 euros a comprar roba i complements en les rebaixes d'hivern, enfront de la despesa de 90 euros que es va fer el desembre, segons es desprèn de l'Estudi Fintonic 2018 «El consum de moda a Espanya», que analitza l'activitat de les principals cadenes de distribució de moda a Espanya durant l'últim any, així com els hàbits de consum en el sector.

En concret, l'anàlisi mostra que gran part de despesa en roba i complements es farà a les marques del Grup Inditex, que han avançat la seva campanya de rebaixes al dia de Reis, el 6 de gener, a les 22.00 hores via online, segons van informar fonts de la companyia a Europa Press.

Així, el gruix de la despesa que es realitzarà en ensenyes com Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius o Massimo Dutti suposarà una mitjana de 88 euros, molt superior als 56 euros del Grup Cortefiel, els 50 euros que s'invertiran tant a Mango com a Primark, els 48 euros de Kiabi, els 43 euros d'H&M i els 36 euros de C&A.

Respecte a la despesa per comunitats autònomes, els més consumidors es troben al País Basc, que, amb una mitjana de 137 euros, són els que més diners destinen a l'adquisició de roba i complements en aquesta època, seguits pels madrilenys, amb 110 euros, i els gallecs, amb 106 euros.

Per la seva banda, els residents a Castella i Lleó, a les Illes Canàries i a la Rioja són els que menys gastaran en rebaixes, amb una inversió mitjana de 84 euros.

Zara es corona com la principal marca, gairebé indiscutible, en totes les comunitats, en termes de despesa mitjana. Només és superada en nombre d'usuaris per Primark en algunes zones, com les Balears, Múrcia o la Rioja.

Tot i la liberalització dels períodes de descomptes i promocions, i la competència que suposa la celebració del Black Friday i el Cyber Monday, les rebaixes segueixen tenint atractiu per als espanyols.

Els resultats de la campanya passada, que gira entorn del Black Friday per al sector tèxtil i dels complements, estan encara a la saga, amb una despesa mitjana de 79 euros; i el Grup Inditex és el que més va vendre, amb un desemborsament mitjà de 69 euros, seguit de Mango (67 euros) i Cortefiel (60 euros).

L'informe mostra que el 2017 els espanyols van destinar un total de 450 euros a comprar roba i complements. El mes de menys vendes d'aquests articles va ser el febrer, mentre que el mes de juliol es dispara la facturació a causa de les rebaixes i les ofertes de les marques.