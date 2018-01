La taxa de precarietat a Espanya dobla la de la Unió Europea

La taxa de precarietat a Espanya (proporció de llocs de treball temporals sobre indefinits) es va situar el 2016 al 26,1%, gairebé el doble que al conjunt de la UE (14,2%), segons denuncia CCOO en un informe publicat ahir. El sindicat adverteix que no hi haurà un creixement de l'ocupació ni de la riquesa, ni una redistribució justa de la mateixa fins que la taxa de precarietat baixi a nivells similars als de la mitjana europea. Per això, l'organització que dirigeix Unai Sordo insta a penalitzar les empreses que no compleixin les taxes que es vagin pactant.

El sindicat denuncia en el seu informe que l'increment de la precarietat ha contribuït en la reforma laboral del 2012, per impulsar la temporalitat i la parcialitat involuntària a les jornades laborals.