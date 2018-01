UP critica els límits a la plantació de noves vinyes

Unió de Pagesos (UP) va denunciar ahir que la limitació de les noves plantacions de vinya agreujarà la pèrdua de potencial productiu dels viticultors i va anunciar que recorrerà la resolució del ministeri d'Agricultura del 29 de desembre, que fixa per a enguany la superfície d'autoritzacions de nova plantació de vinya que podrà concedir l'Estat. A més, s'estableix les limitacions de plantacions proposades per les DO d'àmbit de més d'una comunitat autònoma. En el seu recurs, UP demanarà que la limitació sigui de l'1%, i no del 0,52%. A més, el sindicat defensa els acords presos pels Consells Reguladors de les Denominacions d'Origen que han recomanat al ministeri limitar les plantacions en el seu àmbit perquè són els que coneixen la situació productiva i de mercat dels productes que emparen.

La normativa comunitària obliga els estats a justificar un percentatge de superfície de noves plantacions inferior al llindar de l'1% a repartir entre els viticultors. Des del primer any de funcionament del nou sistema de repartiment d'autoritzacions de vinya, l'1 de gener del 2016, el ministeri va decidir limitar al 0,43% les plantacions el 2016, al 0,52% el 2017 i també al 0,52% el 2018. Aquest percentatge suposa el repartiment de 4.950 hectàrees a tot l'Estat. Segons dades del ministeri presentades al sector el novembre, la producció total de vi i most d'Espanya, però sobretot la superfície conreada de vinya, s'està reduint progressivament des de l'any 2000.

En superfície, la davallada és de més de 200.000 hectàrees en vint anys, i la pèrdua de potencial és de 10.736 hectàrees la campanya 2016-2017 respecte a la del 2015-2016, i de 19.919 hectàrees la del 2017-2018 respecte a la del 2016-2017. UP considera que aquesta limitació per al 2018 tornarà a perjudicar els viticultors professionals que necessiten, de forma ordenada, redimensionar les seves explotacions i, sobretot, no perdre potencial productiu, tenint en compte que el consum intern s'ha recuperat els tres darrers anys i les exportacions evolucionen positivament. D'altra banda, la resolució només accepta parcialment la recomanació aprovada pel Consell Regulador de la denominació d'origen Cava de limitar durant tres anys (2018, 2019 i 2020) a 0,1 hectàrees les noves plantacions, a 0 hectàrees les replantacions i també 0 hectàrees de conversions dels antics drets en autoritzacions en el seu àmbit geogràfic.