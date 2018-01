La CNMV manté l'autorització de l'OPA d'Atlantia sobre Abertis perquè reuneix «tots els requisits»

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha decidit mantenir l'autorització de l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) d'accions d'Atlantia sobre Abertis perquè, al seu parer, reuneix "tots els requisits" que exigeix la normativa. D'aquesta manera, la CNMV no atén les sol·licituds que li van formular el Ministeri d'Hisenda i el d'Energia, Turisme i Agenda Digital perquè anul·lés l'autorització. El govern espanyol considerava que havia de validar una eventual venda d'Abertis, atès que l'empresa controla les concessions d'autopistes i Hispasat. Cal recordar que la companyia italiana ja va anunciar que demanaria autorització a aquests dos ministeris després de les pressions del govern espanyol.

En canvi, la CNMV cita l'article 26.2 del Reial Decret que regula aquest tipus de moviments financers per considerar que les autoritzacions a les quals es referien els requeriments ministerials no són autoritzacions "requerides per l'oferta", sinó autoritzacions relatives a la transmissió indirecta de certs actius o contractes dels quals és titular Abertis.

Així doncs opina que aquestes autoritzacions no són "autoritzacions administratives d'organismes supervisors" sinó simples consentiments en l'àmbit concessional-contractual.

També afirma que el mateix Reial Decret preveu la possibilitat d'altres autoritzacions que es requereixin com a conseqüència de l'adquisició del control de la companyia objecte de l'oferta, en aquest cas Abertis, que no hagin estat sol·licitades o obtingudes en autoritzar-se l'oferta.

Finalment subratlla que l'exigència d'autoritzacions prèvies en els terminis previstos per la normativa constitueix una "excepció" al principi de lliure transmissibilitat de les accions de les societats cotitzades.

En tot cas, la CNMV manifesta el seu respecte a l'àmbit competencial propi dels ministeris que van fer els requeriments i confia que el procés d'OPA "podrà seguir endavant amb normalitat".