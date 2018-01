Foment del Treball obre un expedient per expulsar CECOT de la institució

La Junta Directiva de Foment del Treball ha aprovat aquest dilluns a la tarda obrir un expedient per expulsar CECOT de la institució. La patronal vallesana té ara 15 dies per donar explicacions i defensar-se davant l'acusació de "vulnerar les normes de funcionament" que els planteja Foment del Treball, concretament el punt cinquè de l'àmbit territorial que, segons Foment, hauria estat transgredit per la patronal vallesana. Un total de 42 membres de la Junta han votat a favor de l'expedient i nou en contra, a proposta del Comitè Executiu que també s'ha reunit aquest dilluns a la tarda.