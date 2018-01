Mor als 72 anys el fundador de l'empresa igualadina Buff, Joan Rojas

L'empresari igualadí i fundador de l'empresa Buff, Joan Rojas, ha mort aquest dilluns als 72 anys com a conseqüència d'un càncer, segons han informat fonts familiars.El funeral tindrà lloc aquest dimarts a 2/4 de 12,a l'església del nucli antic de Santa Margarida de Montbui. És el muniicpi on residia Rojas actualment.

Rojas va fundar l'empresa al 1991 i va començar a comercialitzar els Buff l'any següent. Avui, Original Buff és una de les companyies de la capital de l'Anoia amb més vocació exportadora, ja que ven a més de 70 països. Té més de 100 treballadors a les naus del polígon Les Comes, on es dur a terme el disseny del producte, la comercialització i la producció tèxtil i l'estampació. A més a més, annex a les instal·lacions, el 2016, es va obrir una botiga amb tot el material que surt de Buff, que en els darrers anys ha sobrepassat de llarg els tubulars que la van veure néixer.

L'empresari va iniciar la fabricació dels tubulars com un accessori personal per a la seva família que es va acabar convertint en producte de consum. La crisi del tèxtil, va portar l'empresari a reinventar-se. Va passar de fer punys i colls per a les samarretes del Barça i el Madrid a fer els populars tubulars, primer pensats com un complement per als motoristes. La seva afecció a les motos, va ser determinant per descobrir una peça de roba sense costures, que protegís el coll, sense causar molèsties. Després han estat els mateixos usuaris els que han donat nova vida als Buff i el món de l'esport de muntanya ha suposat una ampliació exponencial de les primeres aspiracions del projecte.

L'any 2016, la companyia va inaugurar l'ampliació de la seu central a Igualada amb motiu del 25è aniversari de la firma. En els últims anys, havia dedicat el seu temps a la seva família i amics i a les seves aficions. Rojas estava casat i tenia set fills i vuit néts.