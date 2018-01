El 77% de les empreses preveu augmentar el sou dels treballadors

El 77% dels empresaris espa-nyols preveu augmentar els salaris de la seva plantilla durant aquest any, una dada superior a 14 punts percentuals a la intenció mostrada a la fi del 2016 sobre la pujada salarial esperada per al 2017, segons una enquesta de la firma Grant Thornton realitzada a 400 companyies d'entre 50 i 500 empleats. Juntament amb Alemanya, on fins al 78% de les empreses preveu augmentar els salaris durant els propers dotze mesos, Espanya es col·loca al capdavant de la Unió Europea en l'optimisme mostrat en aquest sentit i un punt per sobre de la mitjana global, que és del 76%.

Segons va assenyalar el president de Grant Thornton, Alejandro Martínez, aquesta intenció d'apujar salaris ja la tenia decidida l'empresari espanyol fins i tot abans de l'aprovació per l'executiu de Mariano Rajoy de l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) del 20% en tres anys.