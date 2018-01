La campanya de la Renda 2017 tindrà lloc del 4 d'abril al 2 de juliol

La Campanya de la Renda i Patrimoni del 2017 començarà el proper 4 d'abril per la presentació per Internet i per telèfon, i es perllongarà fins al dia 2 de juliol, segons el calendari del contribuent elaborat per l'Agència Tributària.

En concret, el 4 d'abril arrenca la campanya per a la presentació per Internet de les declaracions de renda i patrimoni 2017, així com per a aquells contribuents que desitgin realitzar per telèfon la declaració de renda. Els que optin per la presentació presencial a entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l'AEAT de la declaració de Renda 2017, està previst que es pugui realitzar a partir del 10 de maig.

El termini de la campanya del 2017 finalitza el 2 de juliol en general, si bé conclourà amb anterioritat, el 27 de juny, en els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte. En la campanya del 2016 es van presentar 19,72 milions de declaracions, unes 176.000 més que l'any abans.