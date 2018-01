Les famílies emprenedores creen sis empreses durant la seva vida

Les famílies empresàries establertes a Europa creen més de sis empreses de mitjana al llarg de la seva història, compleixen la normativa mediambiental i tenen la reputació i la influència com a dues prioritats principals, segons l'informe Step Project, en què participa Esade. Una de les empreses s'incorpora arran d'una fusió i quatre són fruit d'adquisicions, fet que demostra que l'emprenedoria familiar no només se centra en el negoci primari, sinó que també opta per desenvolupar un portfoli empresarial dinàmic i emprenedor. Així mateix, aquesta tipologia de societats deixa en segon pla l'assumpció de perills, i evita prendre riscos massa alts, però sí que són «bastant innovadores i proactives», segons l'estudi. L'informe també destapa alguns dels mites que envolten aquest tipus d'entitats, com la relació entre l'orientació emprenedora i l'edat de les empreses.