Una empresa busca 200 treballadors al Penedès

La multinacional francesa de moda Kiabi busca 200 empleats per al seu nou centre de distribució al polígon de les Planes Baixes, a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). Segons ha informat el consistori, ID Logístics ha obert la segona fase de selecció de personal per a la companyia gala després que la tardor passada ja es creessin 59 llocs de treball. En concret, es busquen homes i dones d´entre 20 i 57 anys per a treballar com a mosso de magatzem, amb incorporació prevista pel mes de març. Els interessats poden inscriure´s a través del web de l´Ajuntament de la Bisbal del Penedès, que centralitza les sol·licituds laborals.

Kiabi impulsa el seu nou centre logístic de 53.000 metres quadrats en unes instal·lacions construïdes per l´operadora internacional Prologis al polígon de les Planes Baixes, molt a prop del trencant de les autopistes AP-2 i AP-7. En conjunt, les naus de Prologis ofereixen un total de 80.000 metres quadrats.

El polígon de les Planes Baixes disposa de 400.000 metres quadrats, la meitat dels quals pertanyen a El Corte Inglés. El juliol del 2016, aquesta empresa hi va obrir una plataforma logística de 45.000 metres quadrats des d´on distribueix productes a Catalunya, l´Aragó, el País Valencià i Múrcia.