Gestha calcula un 'forat' en la recaptació de 6.500 milions el 2017 i tem una retallada «encoberta»

Els tècnics del ministeri d'Hisenda (Gestha) calculen que la recaptació de l'Agència Tributària el 2017 serà d'uns 194.500 milions d'euros, fet que suposa que el Govern sobreestima en uns 6.500 milions els ingressos fiscals per l'any passat, quan hi havia previst recaptar una mica més de 200.000 milions, tal com es desprèn dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a aquest any.

D'aquesta manera, Gestha torna a avançar-se dos mesos al tancament de la comptabilitat de desembre i adverteix que aquesta bretxa en la recaptació comportarà una «retallada encoberta» de les despeses pressupostades, a causa del compromís irrenunciable del compliment de l'objectiu de dèficit marcat per Brussel·les.

Pel que fa a les partides de despesa que es veuran més afectades per compensar el desfasament existent pel costat dels ingressos, els tècnics recorden que no es coneixeran fins a final del proper mes de març, quan el Govern reti comptes de l'execució pressupostària del mes passat.

No obstant això, després d'analitzar les últimes dades d'execució fins al novembre, auguren que les partides relacionades amb les subvencions al transport extrapeninsular de mercaderies, la coordinació i promoció del turisme, la cooperació econòmica local de l'Estat, la reconversió i reindustrialització, i la cooperació per al desenvolupament seran les cinc més damnificades.