L'atur de la zona euro baixa al 8,7% el novembre, el mínim des del 2009

La taxa d'atur a la zona euro va baixar una dècima el novembre, al 8,7%, de manera que se situa en mínims de gener del 2009, segons les dades ofertes per Eurostat, que mantenen Espanya com el segon país de la UE amb l'atur més elevat (16,7%), només darrere de Grècia (20,5%, el setembre). El mes de novembre, Espanya va repetir la taxa d'atur del 16,7% registrada el mes anterior, tot i que aquesta lectura és 2 punts percentuals inferior al nivell d'un any abans, quan la desocupació era del 18,7%. Espanya va registrar el novembre un total de 3.814.000 desocupats, en línia amb el mes anterior, però 431.000 menys que el novembre del 2016. En el conjunt de la UE, la taxa d'atur es va reduir una dècima el novembre i es va situar en el 7,3%, el seu nivell més baix des d'octubre del 2008. A més, aquesta xifra és un punt percentual inferior al 8,3% registrat ael novembre del 2016.