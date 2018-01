Decomissen 130 quilos de pop que es destinaven a la venda sense passar per la llotja

Imatge facilitada per la Guàrdia Civil.

Imatge facilitada per la Guàrdia Civil. Guàrdia Civil

Agents del Seprona de la Guàrdia Civil van decomissar aquest dimarts a la tarda 131 quilos de pop a Deltebre (Baix Ebre) que s'anaven a destinar a la venda sense haver passat per llotja i superat els preceptius controls sanitaris així com de traçabilitat que s'exigeixen. Els cefalòpodes eren transportats sense cap documentació en una furgoneta que procedia del port pesquer de Sant Joan de la mateixa població. Els agents havien observat, anteriorment, una embarcació pesquera que, un cop amarrada al port, descarregava peix en caixes de plàstic introduint-lo directament del vehicle de càrrega. El decomís es va produir quan el vehicle havia ja abandonat el recinte portuari i arribava a un magatzem de Deltebre. El responsable va ser denunciat davant del Departament d'Agricultura.

Arran de la identificació del conductor i posterior escorcoll de la càrrega, els agents van localitzar 121 quilos de pop trobaven repartits en quatre caixes de plàstic i no disposaven de la documentació del trasllat de les captures fins al punt de venda. Posteriorment, els agents van inspeccionar el magatzem on s'anaven a dipositar les captures. Allí, van localitzar dos congeladors i, al seu interior, quatre pops més amb un pes total de deu quilos, en fase de congelació i tampoc sense document de traçabilitat sobre la seva procedència. El responsable de la càrrega va ser denunciat davant del Departament d'Agricultura per infringir diversos conceptes de la normativa relacionada amb la primera venda de productes pesquers.

Un cop efectuats els controls sanitaris pertinents per garantir el seu consum, els pops seran donats a un centre de beneficiència o banc d'aliments, segons ha informat la Guàrdia Civil.