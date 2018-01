El jutge ajorna dos mesos l'obertura de la liquidació d'Unipost en espera de vendre la unitat productiva

El jutge del Jutjat Mercantil 7 de Barcelona ha acordat «diferir» dos mesos l'obertura de la fase de liquidació d'Unipost perquè es pugui fer la venda de la unitat productiva, va informar ahir el bufet d'advocats Jausàs, administrador concursal de la companyia. En el cas de no presentar-se cap oferta per comprar la unitat productiva de l'operador postal, en el termini de 40 dies –des de la data de la resolució–, s'acordarà l'obertura de la fase de liquidació concursal, presentada el desembre.

L'administració concursal va sol·licitar el 15 de desembre l'obertura de la fase de liquidació d'Unipost «en haver-se reduït substancialment el volum de negoci» i proposava el cessament parcial de l'activitat empresarial, ja que, en els seus paràmetres actuals, no és viable i l'única opció és la seva liquidació, ja sigui a través de la venda de la unitat productiva o mitjançant la venda individualitzada dels béns.

Unipost va instar un concurs voluntari de creditors el juliol per insolvència, amb uns actius de 40,6 milions d'euros front uns passius de 47,4 milions. Després de sol·licitar l'acomiadament col·lectiu, la situació econòmica s'ha agreujat, tenint en compte la impossibilitat de satisfer obligacions a venciment amb la tresoreria, generada per l'explotació ordinària del negoci, la inviabilitat del conveni de creditors, i la dificultat per trobar fons d'inversió i empreses interessades en la compra.