La 080 Barcelona Fashion anirà més enllà de la passarel·la amb Comunitat 080

La 080 Barcelona Fashion aposta aquest any per transcendir l'espai concret de la passarel·la amb la creació de la Comunitat 080. En el marc de la presentació de la 21a edició de l'esdeveniment, que se celebrarà del 29 de gener al 2 de febrer al Recinte Modernista de Sant Pau de la capital catalana, el director del 080, Miquel Rodríguez, va anunciar ahir la iniciativa, que constarà d'un programa anual d'activitats de petit format arreu del territori amb la moda com a denominador comú. El programa s'executarà entre les dues edicions anuals de la passarel·la. La 080 Barcelona Fashion s'obre aquest any amb una desfilada de Ze García. L'esdeveniment tindrà 32 dissenyadors i marques. Entre les activitats paral·leles destaca una altra edició del 080 Barcelona Fashion Showroom, la jornada Connecta't by Futurmod, el Barcelona Fashion Summit i la taula rodona «Innovació en la moda i el tèxtil: digitalitzant tendències».