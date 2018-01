Elpidio José Silva representarà el sector del taxi en una querella contra les VTC

El sector estatal del taxi demanarà indemnitzacions pels danys econòmics que els ha causat la «competència deslleial» de les llicències de vehicles amb conductor professional, com Uber o Cabify. Centenars de taxistes, a títol individual però organitzats a través d'una plataforma d'àmbit estatal, preveuen querellar-se per les vies civil i penal per exigir compensacions.

El bufet d'advocats de l'exmagistrat de l'Audiència Nacional Elpidio José Silva és l'encarregat de gestionar-ho. Silva va exposar ahir durant una assemblea amb uns 200 taxistes a la graella de la T1 de l'aeroport del Prat, que «ha arribat el moment de presentar accions legals globals i protegir degudament els interessos dels taxistes, i també dels consumidors».

Segons el portaveu de l'associació Élite Taxi, Alberto Álvarez, ara per ara ja han estat uns 600 els taxistes que s'han sumat a la iniciativa però esperen ser més d'un miler. «Com més siguem, millor», va remarcar Silva, que no va voler concretar contra qui anirà dirigida la querella.