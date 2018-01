La «ineficiència» judicial llasta la recuperació de 5.000 milions

La «ineficiència» del sistema judicial llasta la recuperació de més de 5.000 milions d'euros procedents d'execucions de sentències a Catalunya des del 2013, quan la quantitat principal de les execucions va ser de 6.580.452.967 euros, la qual cosa representava el 3,4% del PIB català. Així es desprèn de l'estudi «Impacte econòmic del sistema d'execució de sentències judicials i propostes de millora», elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona i el grup d'investigació AQR-Lab de la Universitat de Barcelona (UB) i que es va presentar ahir, després de realitzar una enquesta a despatxos de procuradors i disposar d'una mostra de 994 expedients de les execucions presentades el 2013.

Dels més de 6.580 milions d'euros d'execucions del 2013, el volum més elevat es concentra en execucions hipotecàries (76%), seguides dels títols judicials (15,5%) i els títols no judicials (8,4%), i d'aquesta quantitat el 2016 només s'havia recuperat un total de 1.434.105.509 euros, la qual cosa equival a un 21,8%, i es tradueix en més de 5.000 milions d'euros pendents.

El volum més elevat de quantitats recuperades correspon a execucions hipotecàries, amb una taxa de recuperació dinerària del 23,7%, del 19,5% per als títols judicials i del 9% per als no judicials, i de les execucions iniciades el 2013 i ja finalitzades només s'ha recuperat el 23,9% de les quantitats demanades i s'ha trigat un any i nou mesos de mitjana.

Davant aquesta situació, els experts han estudiat l'impacte que suposaria sobre l'economia catalana una millora de la taxa de recuperació de les execucions iniciades el 2013 i han calculat que per cada milió d'euros de més que es pogués recuperar es facturarien a Catalunya 687.248 euros més, el PIB s'incrementaria en 350.000 euros, es generarien 133.006 euros addicionals de rendes fiscals i es contribuiria a crear o mantenir cinc llocs de treball a temps complet.

En concret, en un escenari de millora reduïda en què la taxa de recuperació augmentés del 21,8% actual al 25%, es facturarien 145 milions d'euros, es crearien o mantindrien 1.110 ocupacions, el PIB augmentaria en 73,4 milions i la recaptació fiscal en 28,1 milions, mentre que en un escenari de millora elevada amb un augment de la taxa de recuperació fins al 35%, l'increment de la facturació seria de 597,2 milions, es mantindrien 4.573 ocupacions, el PIB creixeria en 302,3 milions i la recaptació fiscal en 115,6 milions.

Espanya és l'únic país de la UE on els jutges són els responsables del procés d'execució i hi ha menys dotació de personal que en la majoria de països europeus. Així, l'informe proposa millorar l'eficiència del sistema d'execucions a Catalunya amb una reforma dels procediments d'execució per agilitar-los. Això passaria per reduir la burocràcia, augmentar l'ús de mitjans informàtics i crear tribunals especialitzats en execucions, entre d'altres.