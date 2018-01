La inversió immobiliària baixa el 4%

El volum d'inversió immobiliària a Catalunya va registrar una reducció del 4% en el quart trimestre del 2017 en comparació del mateix període de l'any passat, que va ser de 558 milions d'euros a 538, encara que el nombre d'operacions pràcticament es va doblar, va passar d'11 el 2016 a 20 el any passat, segons un informe elaborat per Savills Aguirre Newman sobre l'efecte de la situació política des de l'1 d'octubre a la inversió immobiliària a Catalunya.

En roda de premsa aquest divendres, el director de Corporate Real Estate de la immobiliària, Pau Romaní, va concloure davant aquestes dades que en l'últim trimestre no s'ha produït «la desfeta» que es preveia i ha estat més positiu del que s'esperava, fins i tot amb operacions en el mercat d'oficines superiors a les del quart trimestre de l'any anterior.

En aquest segment, es van fer inversions per volum de 930 milions d'euros entre octubre i desembre, fet que suposa un increment del 12% respecte al quart trimestre del 2016, i l'any complet es va tancar amb un increment d'entre el 7 i el 8%.

La inversió immobiliària total a Catalunya va arribar als 2.175 milions d'euros, cosa que representa un descens del 17% respecte als 2.600 milions de l'any anterior, tot i que Romaní va destacar que el 2016 va ser un any excepcional per la compra del centre comercial Diagonal Mar de Barcelona per 500 milions d'euros, i ha concretat que el nombre d'operacions totals ha estat similar, de 62 el 2016 a 59 el any passat.

El director de Capital Markets, Hipòlit Sánchez, va indicar que a principi d'octubre Catalunya ja havia aconseguit el mateix volum d'inversió en operacions immobiliàries que en el conjunt del 2016, i que en el quart trimestre es van fer només el 15% de les operacions totals de l'any.

«Ha estat un molt bon any, però podria haver estat excel·lent», va afirmar, i va assegurar que s'han retardat almenys tres operacions que eren previstes per al 2017, que suposen un volum total superior a 400 milions d'euros: la venda de la cartera d'oficines d'Hispania a Espanya al fons Swiss Life, la venda de la Torre Mediapro i de la Tor-re Realia.

La presidenta consellera delegada de la immobiliària a Barcelona, Anna Gener, va destacar que només Hispania va manifestar que retardava la seva operació a causa de la situació política, i va subratllar que la inestabilitat política ha suposat que alguns inversors que busquen operacions més segures hagin decidit quedar «en espera» de veure com evoluciona la situació durant aquest any, però ha confiat que es desencallaran durant aquest any.

Pel que fa al trasllat de seus socials, va assegurar que no ha tingut cap efecte sobre el moviment físic d'empreses, ja que no només no s'ha reduït el nombre de metres quadrats d'oficines llogats, sinó que ha augmentat.

La directora d'Oficines, Casa Laure Fenet, va afirmar que els usuaris d'oficines estrangers només necessiten la certesa que Catalunya seguirà a la Unió Europea, de manera que no preveu sortides d'empreses mentre es mantingui aquesta condició.