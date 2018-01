CCOO denuncia que el poder adquisitiu dels treballadors encara està per sota de l'IPC

CCOO de Catalunya ha denunciat que el poder adquisitiu mitjà dels treballadors aquest any encara està per sota de l'IPC a causa de la precària situació del mercat de treball, i que aprofundeix així la bretxa salarial entre homes i dones.

Segons recorda el sindicat, les dades publicades en l'Enquesta de Convenis Col·lectius del ministeri d'Ocupació i Seguretat Social indiquen que l'acumulat de convenis registrats fins al desembre del 2017, amb efectes econòmics al 2017, és de 358 convenis a Catalunya que afecten 753.525 persones treballadores. Pel que fa a l'increment mitjà del 2017, el sindicat constata una significativa diferència entre l'increment pactat en els convenis signats el 2017, que han aconseguit l'1,75%, i el que s'ha registrat en les revisions salarials de convenis signats en anys anteriors, que s'ha situat en l'1,27%. Els convenis signats el 2017 amb un increment més gran són els d'àmbit superior a l'empresa (sectorials i de grup), que se situen en l'1,78%.

Amb aquestes dades, CCOO insisteix que l'increment salarial mitjà resultant ha estat de l'1,42% (1,43% a nivell estatal). L'increment pactat per al 2016 era, el mes de desembre, de l'1,16% (1,06% a nivell estatal). D'aquests 358 convenis, 280 són d'àmbit d'empresa o inferior, que afecten 58.397 persones, amb un increment salarial del 0,89%, i 78 són convenis d'àmbit superior (sectorials o de grup), que afecten 695.128 persones, amb un increment de l'1,46%. A aquests cal afegir-hi els convenis sectorials o de grup d'àmbit estatal, que afecten més de 250.000 treballadors a Catalunya, segons estimació del mateix sindicat, amb un increment acumulat de l'1,44%.

El sindicat recorda que, per sectors d'activitat, l'increment mitjà pactat és, en aquests moments, de l'1,029% en el sector agrari, 1,54% a indústria, 1,98% a construcció i 1,43% als serveis, i que l'increment salarial per als empleats públics de Catalunya el 2017 va ser de l'1%, per sota de l'IPC i per sota de la mitjana d'increments salarials. A més a més, apunta CCOO, «als empleats públics de la Generalitat se'ls segueix devent una paga extra del 2013, una paga extra del 2014 i el 20% d'una paga extra del 2012». A més, el sindicat alerta que, «en general, són els sectors més feminitzats els que tenen pitjors increments de salari», fet que, segons CCOO, «consolida la bretxa salarial en les dones d'un 22% menys que els salaris dels homes».

El sindicat que lidera Javier Pacheco conclou que «encara que durant aquest any l'increment mitjà pactat està evolucionant millor que el 2016 i és superior al valor interanual de l'IPC el desembre, situat en l'1,2% a Catalunya, la devaluació salarial dels darrers anys segueix afectant molts treballadors i treballadores, amb una pèrdua mitjana del 7%». Per al sindicat, les previsions de creixement «han de permetre una recuperació més gran de la pèrdua salarial soferta en els anys de la crisi».