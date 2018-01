Inditex i Mercadona, entre els 50 grans 'retailers' del món

Inditex i Mercadona figuren entre els 50 retailers més importants del món, segons l'estudi Global Powers of Retailing, elaborat per Deloitte, en un rànquing que està liderat per Wal-Mart, Costco i Kroger. En concret, el gegant tèxtil espanyol ascendeix cinc places fins a ocupar el lloc 38, mentre que la cadena de supermercats de Juan Roig ocupa el número 47 del rànquing després de guanyar una plaça.

Per la seva banda, El Corte Inglés i la cadena de supermercats Dia escalen dos i un lloc per situar-se en la plaça 71 i 98, respectivament, i es mantenen en el Top 100, i el Grup Eroski segueix el lloc 168 de la classificació.

Pel que fa als seus sectors, Inditex es manté en el segon lloc en el rànquing mundial de distribució de moda, i primer europeu, per sobre de la sueca H & M, que puja també cinc llocs, fins al 42 del rànquing global.

El Corte Inglés puja una plaça, fins a la cinquena, en la categoria de distribució multiproducte, que encapçala Sears, número 45 del rànquing global. La cadena de supermercats Dia continua en el vuitè lloc del rànquing de detallistes de descompte, mentre que Mercadona puja tres posicions, de la 15 a la 12 en la categoria de supermercats.

El Top 5 dels retailers mundials es manté un any més amb Wal-Mart liderant el sector, seguit per Costco, Kroger, Schwarz i Walgreens, tots ells amb creixements positius superiors al 5% respecte a l'últim exercici analitzat. Només el líder registra un creixement inferior a aquesta xifra, l'1,7%, que torna a col·locar-ho en xifres de creixement després del descens experimentat l'any passat.

No obstant això, la pujada més important en el Top 10 l'experimenta Amazon, que puja quatre llocs, fins al sisè, i amb un creixement del 17,6% en els seus ingressos. CVS accedeix també al Top 10, en última posició, amb un creixement del 6,4%, mentre que Carrefour cau dues places, fins a la novena, amb un descens en els seus ingressos de l'1,1%.