Botín insta a tornar al «seny» i lloa la «tenacitat i compromís» empresarial

La presidenta de Banc Santander, Ana Botín, considera que Catalunya necessita «tornar al seny» per deixar enrere la situació d'incertesa i recuperar la confiança perduda. «La societat necessita propostes positives, i estic convençuda que el camí és tornar al seny, estendre ponts, treballar junts i fer-ho des d'avui per recuperar la confiança», va dir ahir després de rebre la Medalla d'Honor de Foment del Treball, que la patronal va atorgar el novembre en un acte al qual Botín no va poder assistir. Botín va afirmar que l'activitat empresarial es basa en la capacitat de córrer riscos, però que difícilment es pot desenvolupar en un marc d'incertesa com en els últims mesos, per la qual cosa va demanar un «marc racional i previsible» que permeti mantenir les inversions. «En els últims temps hi ha hagut molta incertesa. Hem seguit amb molta atenció el que ha anat passant i hem compartit la vostra preocupació», i va transmetre la seva admiració als empresaris de Foment del Treball presents en l'acte per la seva tenacitat, paciència i compromís.