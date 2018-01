La FUB acull un nou congrés internacional de Pinea3 Living Organizations

Les instal·lacions d'UManresa-FUB acolliran demà per segon any consecutiu el Congrés Internacional de Pinea3 Living Organizations, que aquest any porta per títol Conscious leadership in V.U.C.A. times.

El congrés, que es farà a la sala d'actes de la FUB2, analitzarà com ha de ser el lideratge de les organitzacions en moments de volatilitat i complexitat. Aquesta trobada, que es desenvolupa íntegrament en anglès, té com a finalitat compartir les darreres tendències, innovacions i bones pràctiques a l'entorn del funcionament de les organitzacions i s'adreça a directius d'empreses, consultors, professionals del coaching, acadèmics i investigadors interessats a debatre i posar en comú experiències, metodologies i idees per millorar i fomentar el canvi de les seves organitzacions, entenent aquestes com a organitzacions vives, segons el programa.

L'organització és a càrrec de Pinea3 Living Organizations, un centre internacional per al desenvolupament i promoció del coneixement, les eines, les metodologies i tecnologies en l'àmbit del lideratge i la cultura organitzacional. El congrés té la col·laboració de TAGA, consultora especialitzada en desenvolupament del lideratge, estratègia i canvi cultural a les empreses, i del Campus Manresa de la UVic-UCC. Els experts que participaran en aquesta edició són Enric Bernal, Joan Cos, Tove Margrethe Dyblie, Francesca Gabetti, Simon Paterson, Xavier Tarré, Erika Uffindell, Gloria Atarès i Norman Wolfe.