El CFP programa un curs sobre organitzacions 3.0 a partir del febrer

El Centre de Formació Pràctica comença l'any amb un curs sobre organitzacions 3.0 pensat per professionals de qualsevol sector que treballin en la gestió d'equips o organitzacions més grans. L'objectiu és descobrir noves estratègies per implicar i fidelitzar els equips. El curs, que s'ofereix conjuntament amb QRM Institute, començarà el dia 6 de febrer i s'allargarà fins al 14 de març. Segons el centre, aquesta formació «pretén donar resposta a algunes de les dificultats amb què es troben les empreses a l'hora de gestionar els seus equips, com la manca d'implicació, la necessitat de retenir el talent o la identificació dels professionals amb els valors de l'empresa». Al llarg del programa, els participants tindran l'oportunitat d'aprendre a través del lama budista Dorje Dondrup, cofundador del monestir budista del Garraf, i representants de Maxion Wheels, La Fageda i Irizar.