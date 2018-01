Seat iniciarà la producció del León i de l'Arona a la seva planta d'Algèria en els propers mesos

La firma automobilística Seat ha assegurat que vol acoblar el León i el nou Arona a la planta algeriana del grup Volkswagen a Relizane en els "propers mesos", segons ha informat la companyia en un comunicat aquest divendres.

El consorci automobilístic alemany va inaugurar la planta d'acoblament de vehicles multimarca al juliol de l'any passat. Des del setè mes de l'any passat fins al desembre, Seat, que lidera el projecte de producció de l'empresa, va fabricar més de 8.121 unitats de l'Ibiza, el 50% del total (17.000 vehicles).

Aquest divendres, el president de la companyia amb fàbrica a Martorell, Luca de Meo, ha lliurat a una clienta algeriana el primer Seat Ibiza de la cinquena generació acoblat a Relizane.

Així mateix, amb la finalitat de desenvolupar i acoblar nous models a Algèria, l'empresa contribuirà a la creació d'una xarxa de proveïdors de la indústria de l'automòbil al país.

La planta del grup Volkswagen a Relizane compta amb més de 550 empleats i, a llarg termini, es crearan fins a 1.800 llocs de treball. Així mateix, estima que l'activitat de la factoria generarà 3.500 ocupacions addicionals en fabricants i proveïdors de serveis logístics de Relizane.

"El nord d'Àfrica és una zona de creixement natural per a Seat, que actualment es troba en una fase d'internacionalització. La inauguració de la planta de Relizane al juliol del 2017 va marcar una fita històrica per a nosaltres, ja que és la primera vegada que produïm fora de les fronteres europees. A Algèria, estem construint cotxes fets per i per als algerians. Avui presentem la cinquena generació de Ibiza, i en els propers mesos esperem començar a acoblar altres models per satisfer la demanda dels clients del país", va assenyalar Luca de Meo.

Per la seva banda, el conseller delegat de Sovac i Sovac Production, Mourad Oulmi, va expressar que "el llançament de Sovac Production el juliol passat va obrir una nova era en la indústria de l'automòbil a Algèria, gràcies a l'acord de col·laboració amb el grup alemany.

A més, va subratllar que, més enllà d'un ambiciós pla de producció, el 2018 serà testimoni del llançament de la segona fase de la companyia. "Serà l'any en el qual començarem la integració i el desenvolupament de la indústria auxiliar. Animarem als proveïdors a instal·lar-se a Algèria i fabricar recanvis per al mercat local i també per a l'exportació", va apuntar.

Com ja fa a Europa, un altre dels objectius prioritaris de Seat a Algèria és promoure el gas natural comprimit (GNC) com a alternativa sostenible als combustibles de propulsió convencionals i elèctrics.

Segons el fabricant espanyol, el GNC emet un 85% menys d'òxid de nitrogen que els motors dièsel, redueix les emissions de diòxid de carboni (CO2) en un 25% en comparació dels motors de gasolina i elimina gairebé totes les partícules en suspensió.

De Meo, Oulmi i el vicepresident de Compres de Seat, Klaus Ziegler, s'han reunit amb el primer ministre algerià, Ahmed Ouyahia, i amb el ministre d'Indústria, Youcef Yousfi, per parlar sobre el futur de la indústria de l'automòbil al país. A la trobada, també ha assistit la secretària general d'Indústria d'Espanya, Begoña Cristeto.

A més, el president de Seat s'ha trobat amb el conseller delegat de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddourla.