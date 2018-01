El Govern admet «certa suspensió» de la inversió immobiliària

El secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, va admetre ahir «certa suspensió» d'inversió en el sector immobiliari, especialment de la procedent d'inversors estrangers. «És evident que hi ha certa suspensió d'inversió immobiliària, especialment de l'estrangera, en espera de més coneixements», va dir Sala en l'obertura de la 3a Tribuna Immoscòpia sobre les expectatives del sector immobiliari el 2018, celebrada a CaixaFòrum.

Sala va afirmar que l'amoïnen els raonaments que parlen d'incertesa, inquietud o inseguretat, encara que entren dins la lògica analítica, i va destacar que l'exercici 2017 ha estat més positiu del que les previsions apuntaven, i s'han superat els obstacles: «Alguns m'han confessat que els ha sorprès o fins i tot espantat com de bé ha anat el sector aquest 2017». Sala va dir que la incertesa «pot quedar resolta en poques setmanes perquè no hi hauria d'haver obstacles ni altres terratrèmols de la intensitat que s'han viscut darrerament». «La incertesa és la mateixa que la que pot veure's immers el conjunt de l'Estat espanyol. Catalunya és la primera pàgina, però tapa altres incerteses sobre l'estabilitat i la solidesa de la política espanyola», va sostenir, i va afegir que en un entorn polititzat el soroll és inevitable. Com a exemple de la salut del sector immobiliari a Catalunya, Sala va indicar que el Principat va aconseguir els 6.200 agents immobiliaris el desembre del 2017, la qual cosa suposa el 14% més que el 2016 i el 30% més respecte al 2015.