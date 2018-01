Seat es prepara per produir el León i l'Arona també a Algèria

Seat ha assegurat que vol acoblar el León i el nou Arona a la planta algeriana del grup Volkswagen a Relizane en «els propers mesos», segons va informar ahir la companyia en un comunicat.

El consorci automobilístic alemany va inaugurar la planta d'acoblament de vehicles multimarca el juliol de l'any passat. Des del setè mes de l'any passat fins al desembre, Seat, que lidera el projecte de producció de l'empresa, va fabricar més de 8.121 unitats de l'Ibiza, el 50% del total (17.000 vehicles).

Ahir, el president de la companyia nacional, Luca de Meo, va lliurar a una clienta algeriana el primer Seat Ibiza de la cinquena generació acoblat a Relizane. Així mateix, amb la finalitat de desenvolupar i acoblar nous models a Algèria, l'empresa amb seu a Martorell contribuirà a la creació d'una xarxa de proveïdors de la indústria de l'automòbil al país.

La planta del grup Volkswagen a Relizane té més de 550 empleats i, a llarg termini, es crearan fins a 1.800 llocs de treball. Així mateix, estima que l'activitat de la factoria generarà 3.500 ocupacions addicionals en fabricants i proveïdors de serveis logístics de Relizane.

«El nord d'Àfrica és una zona de creixement natural per a Seat, que actualment es troba en una fase d'internacionalització.

La inauguració de la planta de Relizane el juliol del 2017 va marcar una fita històrica per a nosaltres, ja que és la primera vegada que produïm fora de les fronteres europees. A Algèria, estem construint cotxes fets per algerians i per a algerians. Avui presentem la cinquena generació de l'Ibiza, i en els propers mesos esperem començar a acoblar altres models per satisfer la demanda dels clients del país», va assenyalar Luca de Meo.