El Fòrum de Davos arrenca aquesta setmana sota la presidència de dones per primera vegada

Per primera vegada en els seus 48 edicions, el Fòrum Econòmic Mundial, que se celebra anualment a l'exclusiva estació d'esquí suïssa de Davos i reuneix a gran part de l'elit econòmica i política mundial, estarà íntegrament dirigida per dones, tot i que la representació femenina només ascendirà al 21% del total de participants.

L'organització de l'esdeveniment, que se celebrarà entre el 23 i el 26 de gener, compta enguany amb set destacades dones com copresidentas de la reunió, incloent en aquest grup la directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, l' primera ministra noruega, Erna Solberg, o la presidenta i consellera delegada d'IBM, Ginni Rometty.

Així mateix, també s'encarregaran de presidir la reunió Sharan Burrow, secretària general de la Confederació Sindical Internacional; Fabiola Gianotti, directora general de l'Organització Europea de Recerca Nuclear (CERN); Isabelle Kocher, consellera delegada de Engie Group, i Chetna Sinha, fundadora i presidenta de Mann Deshi Mahila Bank i Mann Deshi Foundation.

A part de les set copresidentas, el fòrum comptarà amb la presència de la cancellera alemanya, Angela Merkel, i la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, entre els al voltant de 3.000 participants d'un centenar de països que es reuniran a Davos sota el lema sota el lema 'Crea un futur compartit en un món fracturat'.

Segons les dades de l'organització, la participació femenina en la reunió suposarà el 21% del total, un increment de tres punts percentuals respecte a l'edició de 2017.

PRINCIPALS RISCOS.

Entre els temes principals a abordar durant la 48a edició de la trobada, destaquen els riscos derivats del canvi climàtic, com els fenòmens meteorològics extrems i els desastres naturals, així com els relacionats amb la ciberseguretat, com els ciberatacs o el robatori o frau de dades, assenyalats com els més rellevants a nivell global en termes de probabilitat de 2018, segons l'Informe global de Riscos 2018, publicat pel Fòrum Econòmic Mundial.

El canvi climàtic ha anat incrementant exponencialment la seva rellevància entre els assumptes debatuts en el Fòrum Econòmic Mundial, acaparant el 2018 tres de les cinc principals amenaces a nivell global en termes de probabilitat i d'impacte: els successos meteorològics extrems, els desastres naturals i el fracàs en l'adaptació i mitigació al canvi climàtic.

"La dimensió, imprevisibilitat i interrelació dels riscos implica que tant governs com empreses hagin d'adoptar una actitud proactiva, dinàmica i flexible per mitigar", ha indicat Pablo Bernad, soci responsable de Risk Consulting a KPMG a Espanya, assenyalant que en els últims anys "la gestió de riscos ha passat de ser un tema addicional i de mer compliment, a convertir-se en un element estratègic per a la supervivència i èxit de qualsevol empresa ".

En aquest sentit, el Fòrum adverteix que els principals reptes mediambientals passen per abordar qüestions com les temperatures i fenòmens meteorològics extrems, l'acceleració de la pèrdua de biodiversitat, la contaminació d'aire, terra i aigua i els riscos derivats de la transició cap a una economia baixa en carboni.

D'aquesta manera, l'Informe Global de Riscos 2018 crida l'atenció sobre la necessitat d'abordar el canvi climàtic, recordant que el 2017 les emissions de CO2 s'han incrementat per primera vegada en quatre anys. Davant factors polítics que poden mitigar els esforços encaminats a reduir el canvi climàtic com la sortida d'Estats Units de l'Acord de París-, el document ressalta les mesures abordades per determinades ciutats, empreses i països.

D'altra banda, la ciberseguretat també s'ha incrementat de forma notable la seva presència a la llista de principals riscos mundials.

"Els ciberatacs que abans s'haurien considerat de gran escala s'estan convertint en normals", destaca l'informe, que recorda que l'any 2016 les companyies van informar de bretxes de seguretat en més de 4.000 milions de registres de dades, més que la xifra registrada en els dos anys anteriors junts.