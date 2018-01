Isidre Fainé escollit el millor gestor empresarial d'Espanya

El manresà Isidre Fainé, José María Álvarez-Pallete, Pablo Isla, Dimas Gimeno i Ana Botín, són els millors gestors empresarials d'Espanya, segons l'última edició de l'estudi 'Èxit Empresarial', elaborat per Advice Strategic Consultants.

L'informe, realitzat a partir d'enquestes quantitatives sobre diversos paràmetres d'èxit, concedeix al president de Fundació Bancària La Caixa i Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, el major percentatge (83%), per davant de el 81% obtingut pel màxim directiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

En tercera posició se situa el president d'Inditex, Pablo Isla, qui amb un 80% forma part, al costat de Álvarez-Pallete i Fainé, del grup de directius que supera aquest llindar d ' "excel·lència en gestió empresarial".

En concret, Fainé ha estat reconegut tant per la seva "excel·lència en la gestió empresarial" com per la seva "autoritat, prestigi, reputació i bona imatge"; mentre que l'estudi s'associa a Álvarez-Pallete amb estar "molt focalitzat en el negoci i la transformació digital de Telefónica en els últims dos anys". Per la seva banda, assenyala que Illa "cada vegada s'identifica més amb Inditex, distanciant-se del fundador, Amancio Ortega, allunyat de la gestió i més associat amb ser un dels homes més rics del món".

El 'top 5' de millors gestors empresarials d'Espanya el completen el president d'El Corte Inglés, Dimas Gimeno, amb un 75%, i la presidenta de Banc Santander, Ana Botín, amb un 72%. D'ells, l'estudi valora "molt positivament" els seus primers anys de gestió i la transformació que estan duent a terme en les seves empreses. En concret, Botín destaca per la internacionalització de Santander i la compra de Popular i Dimas Gimeno "pilota amb èxit" la transformació digital d'El Corte Inglés, "liderant la gran distribució".

Després d'aquests cinc primers gestors, tanquen el grup dels deu millors Juan Roig (Mercadona), amb un 67%; Francisco González (BBVA), amb un 66%; Gonzalo Gortázar (CaixaBank), amb un 65%; Francisco Reynés (Abertis), amb un 64%, i María Dolores Dancausa (Bankinter), amb una valoració del 63%.

Només dues dones (Ana Botín, en cinquena posició, i María Dolores Dancausa, en desena posició) apareixen al 'top 20' de la gestió empresarial espanyola, que completen Antoni Brufau (Repsol), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Rafael del pi (Ferrovial), Gabriel Escarrer (Meliá), Florentino Pérez (ACS), José Manuel Entrecanales (Acciona), Josep Oliu (Banc Sabadell), Fernando abril-Martorell (Indra), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia) i Francisco Román (Vodafone ).

L'estudi associa l'èxit de negoci a 40 paràmetres, que han estat mesurats empíricament i es fonamenta en la investigació de mercat basada en enquestes quantitatives, contemplant tant població general com a líders d'opinió. Així, la mostra de 1.800 persones està composta per 400 periodistes, 200 analistes financers de l'Ibex 35, 600 empresaris i directius, 100 polítics, 200 economistes, 200 líders d'opinió empresarial a Internet i 100 representants del ONGs, fundacions i sindicats. L'índex de confiança estadística de l'estudi és del 95,5%.

El soci director general d'Adive Strategic Consultants, Jorge Díaz Cardiel, ha explicat que "aquest no és un rànquing de poder o influència, tampoc d'imatge o reputació (encara que l'èxit els generi bona imatge i reputació a aquests empresaris) sinó d'eficàcia" , ja que "identifica aquells líders empresarials que generen més valor tangible per a les seves empreses, fruit de l'excel·lència en la seva tasca i contribuint de manera decisiva a l'èxit de les seves empreses".