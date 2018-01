L'Eurogrup obre el procés per elegir vicepresident del BCE

Els ministres d'Economia i Finances de l'eurozona obriran aquest dilluns el procediment per elegir un nou vicepresident del Banc Central Europeu (BCE) que substitueixi al portuguès Vitor Constancio, el mandat finalitza el 31 de maig, en la que serà la primera reunió presidida per Mário Sègol.

Espanya aspira a obtenir aquest lloc i el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, ha garantit en nombroses ocasions que efectivament Espanya aconseguirà la següent 'butaca' lliure de la institució monetària presidida per Mario Draghi, tot i que el Govern no ha revelat encara la seva proposta per a aquest càrrec.

Els titulars d'Economia dels socis de l'euro obriran, excepte sorpresa, el període per a la presentació de candidats o candidates. Tot i que el calendari no està formalment establert, s'espera que l'Eurogrup triï el substitut de Constancio en la reunió del 19 de febrer. Aquesta decisió, però, ha de ser confirmada pels caps d'Estat i de Govern a la cimera de març, encara que també pot produir-se per procediment escrit.

Durant tot aquest procés es consultarà al Consell de Govern del BCE i al Parlament Europeu sobre la idoneïtat del candidat elegit, tot i que cap de les dues institucions comunitàries tenen dret de veto.

Segons estableix el Tractat de la UE, el president, el vicepresident i els altres quatre membres del Comitè Executiu del BCE han de ser "personalitats de reconegut prestigi i experiència professional en assumptes monetaris o bancaris". El mandat tindrà una durada de vuit anys i no és renovable.

El president del Govern, Mariano Rajoy, va confirmar a la cimera de líders europeus del 15 de desembre que Espanya presentarà un candidat a la vicepresidència del BCE, encara que va evitar donar noms concrets i tampoc s'han conegut des de llavors.

"Estic convençut que guanyarem pes (a la UE). El proper ja que sorgeixi en l'Executiva del BCE serà per a Espanya", havia garantit el ministre d'Economia deu dies abans, quan es va nomenar Centeno nou president del Eurogrup.

Espanya va perdre el seu lloc en el Comitè Executiu del BCE el 2012, quan va expirar el mandat de José Manuel González Páramo i va ser substituït pel luxemburguès Yves Mersch tot i el bloqueig inicial d'Espanya, que considerava que s'havia trencat la tradició que els quatre grans de la zona euro tinguin presència al directori.

RESCAT DE GRÈCIA

No obstant això, el punt més important en l'agenda dels ministres de la zona euro serà la tercera revisió del rescat grec. Atenes i les institucions creditores van aconseguir a principis de desembre un acord preliminar sobre les mesures que havia d'adoptar el Govern grec, que ara ha de verificar l'Eurogrup.

Si els responsables d'economia dels socis de l'euro donen llum verda a les reformes adoptades per l'Executiu d'Alexis Tsipras començarà el procediment per al desemborsament del següent tram del rescat, que serà d'entre 6.000 i 7.000 milions d'euro, pagats en diversos trams, segons han informat fonts comunitàries.

Aquests desemborsaments tindrien lloc durant la segona meitat de febrer, han detallat les mateixes fonts. A més, el tancament d'aquesta tercera revisió del programa obre la porta a les converses a nivell tècnic de les mesures a mig termini per a l'alleugeriment del deute públic grec, que serien implementades si fos necessari un cop finalitzat el rescat a l'agost.

Altres dels temes sobre la taula dels ministres són un punt d'informació sobre l'última missió de supervisió posterior al rescat de Portugal i un debat sobre el futur de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) després de la Cimera de l'euro que va tenir lloc a desembre i que va fixar com a prioritats completar la unió bancària i el desenvolupament del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE).