L'Eurogrup dóna llum verda a un nou desemborsament de 6.700 milions per a Grècia

Els ministres de finances d´Itàlia, Pier Carlo Padoan, Finlàndia, Petteri Orpo, Finland´s minister of finance i Espanya, Luis de Guindos BLOOMBERG

Els ministres d'Economia i Finances de l'Eurozona (Eurogrup) han donat llum verda aquest dilluns a un nou desemborsament de 6.700 milions d'euros en el marc del rescat de Grècia, en constatar que Atenes ha completat "gairebé totes" les reformes exigides en la tercera revisió, però ha instat les autoritats gregues a aprovar les reformes "pendents".

"L'Eurogrup celebra l'adopció de gairebé totes les accions prèvies acordades per a la tercera revisió després de l'acord a nivell tècnic sobre el paquet de reformes presentat el 4 de desembre", han expressat els titulars d'Economia de la zona euro en un comunicat.

"L'Eurogrup insta les autoritats gregues a completar les reformes pendents amb caràcter d'urgència", afegeix el document, en el qual els ministres demanen al Grup de Treball de l'Eurogrup que "verifiquin la implementació completa" d'aquestes reformes que el Govern d'Alexis Tsipras encara no ha aprovat.

Una vegada que es constati que s'han completat totes les exigències de la tercera revisió, el Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE) haurà d'aprovar el desemborsament de 6.700 milions d'euros, que estaran dividits en dos pagaments diferents. El primer d'ells, de 5.700 milions, s'efectuarà al febrer i s'utilitzaran per a la liquidació d'endarreriments i per a la creació d'una "caixa d'efectiu" per a l'Estat hel·lè.

"Els següents desemborsaments per al pagament d'endarreriments podrien ser aprovats pel Grup de treball de l'Eurogrup a la primavera", especifica el comunicat sobre els 1.000 milions del segon tram.

Els titulars d'Economia de la zona euro han subratllat a més que la conclusió de la tercera revisió permet "prestar atenció a les etapes finals" del rescat, que ha d'acabar a l'agost d'aquest any.

Així mateix, l'Eurogrup confirma, tal com estava previst en tancar aquesta revisió, que començaran les converses a nivell tècnic per definir les mesures d'alleugeriment del deute públic grec per al mitjà termini, que seran adoptades "si cal, després de la conclusió reeixida "del rescat.

El comissari d'Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, ha celebrat a la roda de premsa posterior a l'Eurogrup el tancament de la tercera revisió del rescat, alhora que ha destacat l'esforç "molt important" per part de les autoritats gregues, que ha estat "reconegut per tots", fins i tot per "aquells que fa poc marcaven cert escepticisme".

"2018 serà l'any decisiu per a Grècia, l'any en què el país sortirà per fi d'aquest llarg període d'assistència financera, marcada per proves socials i que també ha permès reformes estructurals perquè l'economia grega sortís més fort", ha destacat el francès.