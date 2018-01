L'oferta de treball en el sector del videojoc va créixer el 32% el 2016, segons les dades de l'Associació Espanyola d'Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs (DEV). No obstant això, més de la meitat de les empreses tenen problemes per trobar personal qualificat en aquest àmbit. Deusto Formación va comunicar ahir que el perfil més demanat en el sector és el de dissenyador i desenvolupador de videojocs, amb més de 180 alumnes matriculats el curs 2017-2018, que a més experimentarà un repunt en la contractació durant aquest any.

No obstant això, segons el Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol dels Videojocs elaborat per DEV, un 63% de les empreses del sector censades a Espanya té problemes a l'hora de trobar personal qualificat en aquest sector. La indústria del videojoc va facturar 1.163 milions d'euros a Espanya el 2016, el 7,4% més que el 2015.