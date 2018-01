El manresà Jaume Sanpera deixa la presidència d'Eurona

El consell d'administració de l'empresa de telecomunicacions d'Eurona Wireless Telecom ha nomenat president no executiu Belarmino García, exconseller delegat d'Amena, Vocento i Orange, segons informa la companyia. García substitueix el manresà Jaume Sanpera, fundador d'Eurona i des d'aleshores president. Després de presentar la seva renúncia, Sanpera seguirà vinculat a la companyia com a conseller.

Segons explica el mateix Sanpera a Regió7, la renúncia a la presidència arriba «després d'haver superat diverses etapes, una primera de creixement i una segona de consolidació». En el moment present, diu Sanpera, «la meva aportació ja no és la mateixa; calia un altre perfil, perquè jo sóc de fer néixer i créixer projectes».

Belarmino García ja era conseller d'Eurona, i Sanpera mantindrà la seva presència a l'empresa com a conseller i també el seu percentatge accionarial del 3%. El manresà es planteja ja nous reptes, com posar en marxa algun nou projecte «del sector de les telecomunicacions, però que òbviament no sigui competència d'Eurona».

La firma va destacar ahir que aquest nomenament reforça el seu òrgan executiu després del fitxatge a final d'octubre de Fernando Ojeda com a conseller delegat i de Belarmino García com a conseller independent. García, enginyer tècnic de Telecomunicacions, diplomat en Direcció i Administració d'Empreses (IESE) i màster en Direcció Comercial i Màrqueting (IE), té una àmplia trajectòria en el sector de les telecomunicacions, on ha exercit alta direcció en empreses com Orange i Amena. Amb anterioritat, va ocupar càrrecs directius a Hewlett-Packard i Siemens-Nixdorf fins al seu nomenament el 2007 com a conseller delegat de Vocento. Posteriorment es va fundar la firma tecnològica Zeerca.

El consell d'administració d'Eurona ha aprovat a més la designació com a conseller independent de Richard Alden, exconseller delegat d'Ono a Espa-nya i exvicepresident del consell d'administració d'Euskaltel. Des del 2012 és el president de Sofianader Capital.

La companyia ha destacat que aquests nomenaments posen de manifest la seva «aposta ferma» per afegir talent a la companyia per tal d'impulsar el seu pla de creixement i respondre als accionistes i grups d'interès.

El nou president d'Eurona, Belarmino García, ha indicat que la companyia s'està adaptant a la nova realitat de les telecomunicacions, «un sector canviant, competitiu i ambiciós pels desafiaments que afronta».

Nascut el 1966, Jaume Sanpera es va llicenciar en enginyeria de telecomunicacions i va completar la seva formació amb estudis empresarials a Esade. La seva primera empresa, Tecnotrends, la va fundar el 1998. Més tard posaria en marxa el projecte Ambientum.com, a més de la xarxa social Festuc i l'enginyeria multimèdia Cidec. El 2003 va donar forma a Eurona. Tres anys més tard, l'empresa feia el seu primer gran projecte com a operadora en donar accés a Internet als veïns de la urbanització del Muntanyà de Seva. Aquell va ser el primer de diversos projectes especialitzats en la connexió d'espais rurals a la xarxa. El 2010, Eurona va ser la primera empresa catalana a incorporar-se al mercat alternatiu borsari (MAB). El primer semestre de l'any passat, l'empresa va registrar uns ingressos totals de 63 milions d'euros.