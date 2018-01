Davos admet pros i contres de la reforma tributària de Donald Trump

La reforma tributària d'1,5 bilions de dòlars del president nord-americà Donald Trump va generar elogis i advertiments al mateix nivell per part dels ministres d'Hisenda que assisteixen a la reunió anual del Fòrum Econòmic Mundial a Davos.

Un mes després que Trump reduís l'impost de societats portant-lo del 35 al 21% i baixés els impostos personals en tots els nivells, Stephen Schwarzman, el màxim responsable de Blackstone Group LP, va dir que aquestes rebaixes encoratjarien la inversió als Estats Units. «Ara hi ha companyies de tot el món que tenen la vista fixada als Estats Units i diuen que és el lloc on cal estar», va dir Schwarzman a Davos, Suïssa.

Adena Friedman, CEO de Nasdaq Inc., va qualificar la reforma de «motor de creixement per als Estats Units», mentre que Tidjane Thiam, CEO de Credit Suisse Group AG, va dir que impulsaria les empreses a invertir. «Amb el temps he après a no apostar mai contra l'economia dels Estats Units», va dir Thiam.

A Davos hi va haver altres experts menys receptius. Brian Moynihan, CEO de Bank of America Corp., va dir que un 4,1% de desocupació significava que la «realitat de recuperar molts llocs de treball és difícil. On anirà a treballar la gent?». Frank Appel, CEO de Deutsche Post AG, va pronosticar que l'impost tindria un «impacte limitat de curt termini» però que augmentaria el dèficit pressupostari i no milloraria la productivitat. El debat es va produir l'endemà que l'FMI esmentés la reforma tributària com a motiu pel qual ara estima que hi haurà una expansió mundial més gran aquest any i el pròxim. Va afegir, no obstant això, que l'efecte desapareixeria a partir de 2022, a mesura que expirin algunes de les reduccions personals i els Estats Units tracti de rebaixar el dèficit pressupostari.

D'altra banda, Acciona i Amadeus són les úniques empreses espanyoles que figuren en el rànquing «2018 Global 100 Most Sustainable Corporations», format per les 100 companyies més sostenibles del món, que es va presentar ahir per Corporate Knights a Davos (Suïssa), en la 48 edició del Fòrum Econòmic Mundial.