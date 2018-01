Deporvillage dispara el 60% la seva facturació, fins als 35 milions d'euros

La botiga manresana on-line de roba i material esportiu Deporvillage ha elevat les seves vendes el 60% el 2017, fins arribar als 35 milions d'euros, en un exercici marcat pel llançament de la seva aplicació, l'ampliació del seu centre logístic de Sallent i la implementació d'un nou sistema informàtic de planificació de recursos empresarials (ERP), segons va informar la companyia en un comunicat. En concret, la plataforma preveu aconseguir el milió de comandes de forma immediata amb demanda majoritària en articles per a ciclisme, running i productes d' outdoor. A més, preveu fregar enguany els 50 milions d'euros de facturació, segons va explicar ahir a aquest diari el seu conseller delegat, Xavier Pladellorens.

Amb seu a Manresa (però amb oficines també a Barcelona) i una inversió acumulada de set milions d'euros, la companyia disposa d'una cartera de més de 500.000 clients, distribuïts a Espanya, França, Itàlia i Portugal, i registra 1.500 comandes al dia i prop de quatre milions de visites mensuals.

L'exercici passat, la firma fundada el 2010 per Xavier Pladellorens i Àngel Corcuera va llançar la seva aplicació i va redissenyar la seva web per millorar la seva usabilitat. Així mateix, el significatiu augment de les seves operacions va motivar altres importants desenvolupaments, com l'activació del pagament a termini, la implementació d'un nou ERP per optimitzar el subministrament, així com l'ampliació de les seves instal·lacions: va duplicar l'espai de les seves oficines a l'edifici Impuls de Manresa i el seu centre logístic a Sallent. El magatzem disposa ara de 6.000 metres quadrats.

D'altra banda, la companyia manresana també ha fet una inversió rellevant en la comunicació, com la creació de diversos anuncis televisius, que fins i tot va emetre a França durant el Tour, i el patrocini de La Vuelta, de la qual serà botiga oficial en les properes dues edicions.

De cara a aquest exercici, la companyia preveu assolir el milió de comandes i consolidar la seva activitat als països europeus (França, Itàlia i Portugal) en els quals té presència, així com ultimar el desenvolupament definitiu de la seva marca pròpia.

Xavier Pladellorens es mostrava ahir molt satisfet dels resultats obtinguts, però alerta que «cada cop som més grans i cada vegada costa més créixer en aquestes xifres». La companyia ja va doblar el 2016 la facturació del 2015. Pladellorens es proposa anar pas a pas, i l'objectiu és afermar-se en els mercats en els quals la marca ja està instal·lada. El creixement exponencial de l'empresa suposa, per al conseller delegat, «la consolidació del nostre lideratge a Espanya, i un creixement important en el mercat internacional, on seguim augmentant les vendes».

La botiga té en catàleg 50.000 productes i unes 100.000 referències de productes per a la pràctica del ciclisme, el running, l'esquí i l'escalada. Deporvillage té una setantena de persones en plantilla. Una cinquantena més treballa, de manera subcontractada, al magatzem de Sallent.