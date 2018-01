Netflix triplica el seu benefici el 2017, fins a 456 milions

Netflix és responsable de sèries com «Stranger Things» i «House of Cards».

Netflix va obtenir un benefici net de 558,9 milions de dòlars (456 milions d'euros) el 2017, una xifra que representa una millora del 199% respecte a l'exercici precedent, ha informat la companyia nord-americana de distribució de pel·lícules i sèries en línia, que va batre totes les expectatives en guanyar més de vuit milions d'usuaris en l'últim trimestre de l'any, aconseguint així els 117,5 milions.

La facturació del responsable de títols com 'Stranger Things', 'House of Cards', 'Por 13 Razones', 'The Crown' o 'Narcos' va aconseguir entre gener i desembre un total d'11.692,7 milions de dòlars (9.546 milions d'euros), un 32,4% més que el 2016.

En el quart trimestre, Netflix va obtenir un benefici net de 185,5 milions de dòlars (151 milions d'euros), un 178% més que un any abans, amb una xifra de negoci de 3.285,7 milions de dòlars (2.683 milions d'euros), un 32,6% més.

En l'últim trimestre de l'exercici, Netflix va assumir un impacte de 39 milions de dòlars (32 milions d'euros) en relació amb continguts no emesos o projectes cancel·lats.

Rècord d'usuaris

D'altra banda, la plataforma ha informat que al tancament del quart trimestre del 2017 comptava amb un total de 117,58 milions d'usuaris a tot el món, la qual cosa suposa un increment trimestral rècord de 8,33 milions, dels quals 110,64 milions corresponien a subscriptors, un increment de 6,62 milions respecte als tres mesos anteriors.

Als EUA, Netflix va guanyar 1,98 milions d'usuaris, fins a un total de 54,75 milions, dels quals 52,81 eren subscriptors de pagament, un avanç trimestral d'1,46 milions.

A nivell internacional, la plataforma va augmentar la seva base d'usuaris en 6,35 milions, fins a un total de 62,83 milions, incloent-hi 57,83 milions de subscriptors de pagament, un increment trimestral de 5,15 milions.

Així mateix, la companyia va indicar que el consum d'hores d''streaming' per part dels seus usuaris va augmentar una mitjana del 9% interanual el 2017, afegint la seva intenció d'invertir entre 7.500 i 8.000 milions de dòlars (6.128 i 6.537 milions d'euros) en contingut durant el 2018.