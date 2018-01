El 14è Idees Joves de Manresa ofereix a les aules quatre tallers i sis experiències

Els centres educatius de Manresa ja poden sol·licitar els tallers i les experiències emprenedores (que es faran els mesos de febrer i març) en el marc del 14è Idees Joves per tal de treballar l'emprenedoria dins l'aula.

Enguany l'oferta formativa s'ha diversificat i ha ampliat els tallers temàtics amb experiències emprenedores. Així, el menú «Idees Joves a la Carta» consta de 4 tallers sobre la creativitat, la generació d'idees, l'economia social i cooperativa i l'ecommerce, i de 6 experiències emprenedores a través de les quals s'explicarà la vivència personal i professional de cada emprenedor.

Les formacions es faran els mesos de febrer i març, cada taller tindrà una durada de dues hores, mentre que les experiències en duraran una. En aquesta edició del programa continua la col·laboració d'AIJEC i s'incorpora la d'Ateneus Cooperatius de la Catalunya Central.

El taller de creativitat es titula «Design thinking: donant resposta a les necessitats reals dels clients», i serà a càrrec de Marc Fernández, d'Innio. El de generació d'Idees porta per títol «Viatge a l'entorn del projecte», i l'impartirà Edu Junyent, de Taelenty. Quant al d'Economia Social, serà sobre «Què és una cooperativa i com funciona», que explicaran els Ateneus Cooperatius de la Catalunya Central. El taller d'ecommerce es titula «Els 10 punts importants per una bona transformació digital», a càrrec de Lluís Serra, CEO i fundador de Training Group. Quant a les experiències emprenedores, es podran seguir les de Fent País, SCCL; Els Caus, turisme sostenible i cooperatiu, SCCL; Frescoop, SCCL; L'Arada, Creativitat social SCCL; El Celler Cooperatiu d'Artés; i Neuro In Business, de Sílvia Cubo.